الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 890 مليون يورو على خلفية انتهاك القوانين الرقمية

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.



فقد غرّم الاتحاد العملاق الأميركي 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل أوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.



وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلا