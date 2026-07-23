أ.ف.ب عن مصادر: طائرة مسيرة تستهدف الجانب الكويتي من الحدود مع العراق

أعلنت الكويت أن طائرات مسيّرة استهدفت منطقة فيها على الحدود مع العراق، فيما اتهم أحد مسؤوليها في تصريح لوكالة فرانس برس إيران بالوقوف وراء الهجوم.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان "تعرّض منفذ العبدلي الحدودي ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد".وكان مصدر أمني عراقي أكد الهجوم أيضا قبل صدور بيان الوزارة.