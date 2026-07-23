ترامب: الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل

أكد الرئيس دونالد ترامب أن إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل.



وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إن الاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني في الدولة الخليجية "سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط تماما بانضمام المملكة العربية السعودية إلى +اتفاقيات أبراهام+ التي تحظى بتقدير ونجاح باهرين".