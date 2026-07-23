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برلين تبدي قلقها "البالغ" من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2026-07-23 | 10:29
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برلين تبدي قلقها &quot;البالغ&quot; من &quot;تصعيد محتمل&quot; للنزاع في الشرق الأوسط
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برلين تبدي قلقها "البالغ" من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط

أعرب وزير الدفاع الألماني عن قلق بلاده "البالغ" بعد استهداف الحوثيين المدعومين من إيران ناقلة نفط سعودية في البحر، محذرا من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الاوسط.
     
وقال بوريس بيستوريوس خلال جولة في جنوب غرب ألمانيا: "من الواضح أن الوضع يتطور في الاتجاه الخاطىء"، مضيفا: "حاليا، ليس ثمة ما يدل على إمكان التوصل الى وقف لإطلاق النار".
     

أخبار دولية

برلين

بوريس بيستوريوس

نزاع

الشرق الأوسط

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