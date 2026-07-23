البنك الدولي: زلزالا فنزويلا خلّفا أضرارا بنحو 20 مليار دولار

خلّف الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا قبل شهر، أضرارا ناهزت قيمتها 19,6 مليار دولار، وفقا لتقدير نشره البنك الدولي، وشملت نصف هذه الأضرار المباني السكنية.



وهزّ زلزالان بقوة 7,2 و7,5 درجات شمال فنزويلا في 24 حزيران، ما تسبب بانهيار مئات المباني في كراكاس وفي ولاية لا غوايرا الساحلية القريبة منها، كما أسفرا عن مقتل 5398 شخصا، وفقا لإحصاءات الحكومة الفنزويلية.