غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط "خارج السيطرة"

حذر الامين العام للامم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في الشرق الاوسط بات "خارج السيطرة".



وقال انطونيو غوتيريش "الوضع خارج السيطرة. إنه على شفير حال لا يمكن تصورها. المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع"، مضيفا أن "أزمة تغذي أزمة أخرى وتصعيدا يؤدي إلى تصعيد آخر".