رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يرعيان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران، مراسم توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين الجارين، وهي كالآتي:



1- اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع.



2- مذكرة تفاهم مدّ سكك الحديد من كرمنشاه - خسروي - خانقين- بغداد.



3- مذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران.



4- مذكرة تفاهم في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية.