الجيش الكويتي يتحدث عن هجوم جديد بالمسيرات على الحدود مع العراق

أعلن الجيش الكويتي وقوع هجوم جديد بطائرات مسيّرة على معبر حدودي مع العراق.



وقال الجيش في بيان على منصة إكس: "تعرّض منفذ العبدلي الحدودي، مساء اليوم، لاستهدافٍ متكرر بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".



وأفاد مصدر أمني عراقي وكالة فرانس برس بأن الهجوم نُفّذ بطائرتين مسيّرتين، وأن "أعمدة الدخان تصاعدت" فوق الموقع.