مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي قرارا قدمه الديمقراطيون بهدف وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.



ويعكس هذا القرار القلق المتزايد في الكونغرس حتى بين أعضاء الحزب الجمهوري الموالين للرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.



وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب.