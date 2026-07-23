الاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا

اتّفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخفّفة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط.وتأخرّت الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يعلنها التكتل منذ الغزو الروسي في 2022، بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على عدد من المقترحات.وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على الإنترنت: "تستهدف حزمة عقوباتنا الـ21 القطاعات الأكثر تأثيرا: الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة".وأضاف: "نؤكد التزامنا الراسخ بدعم أوكرانيا وإقامة سلام عادل ومستدام".