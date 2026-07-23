بعد تهديدات إيرانية... بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة

أعلنت بريطانيا أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم، وذلك في أعقاب تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أميركية بالانطلاق من القواعد البريطانية.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".



وأضاف المتحدث: "يتم ذلك من خلال تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، تعتمد فيه المملكة المتحدة على أصول تابعة للبحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، وهي مزودة بمجموعة من القدرات المتقدمة وتعمل بتنسيق وثيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".