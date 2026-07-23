الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مجلس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى طهران... وبيان عراقي-إيراني مشترك
أخبار دولية
2026-07-23 | 15:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
رئيس مجلس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى طهران... وبيان عراقي-إيراني مشترك
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عدداً من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين.
وأفاد بيان مشترك صادر عن جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأنه خلال هذه الزيارة، عقد الزيدي والوفد المرافق له مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما التقى عدداً من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وجرت هذه اللقاءات في أجواء ودية سادتها الثقة المتبادلة، وحسن الجوار. وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة هذا النهج البناء، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وبحسب البيان، اتفق الزيدي وبزشكيان، في إطار تعميق العلاقات الثنائية وترسيخ الروابط بين البلدين، على إعداد وصياغة وثيقة شاملة واستراتيجية تهدف إلى توسيع التعاون بين العراق وإيران، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب هذا الاتفاق، تقرر أن يتولى وزيرا خارجية البلدين، بالتعاون والتنسيق بينهما، استكمال الصيغة النهائية المسودة لهذه الوثيقة في أقرب وقت، ورفعها إلى كبار المسؤولين في البلدين للتوقيع عليها ووضعها موضع التنفيذ.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية والمشتركات المتجذرة بين الشعبين. واعتبرا تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والبنى التحتية والعلاقات الشعبية ضرورة استراتيجية تخدم المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.
كما شدد الجانبان على الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وجعل العلاقات بين البلدين نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي القائم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وحسن الجوار.
واتفق الجانبان أيضاً، بهدف الارتقاء بمستوى التنسيق، وتيسير متابعة تنفيذ الاتفاقات وتعميق التعاون الاستراتيجي، على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين إيران والعراق مرة واحدة سنوياً على مستوى قيادتي البلدين، وبالتناوب في عاصمتيهما، الأمر الذي يهيئ الأرضية اللازمة للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية وترسيخها في مختلف المجالات.
وخلال هذه الزيارة، أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لجمهورية العراق شعباً وحكومة على ما أبدته من تضامن واستضافة ومشاركة واسعة في تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.
وفي مجال التعاون الاقتصادي، أكد الجانبان، وفي ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين، ضرورة الإسراع في استكمال مشروع سكة حديد البصرة - شلامجة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز التعاون المصرفي والمالي، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والنقل، والترانزيت، والصناعة والزراعة، والخدمات الفنية والهندسية. كما اتفقا على السعي لإزالة المعوقات التنفيذية والقانونية والإدارية بما يهيئ الظروف لمشاركة أكثر فاعلية للقطاعين العام والخاص في البلدين. وأكدا العمل على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة والإستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
وجددا التزامهما بكل الاتفاقيات والوثائق ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما، وأكدا ضرورة الإسراع في تنفيذها بشكل كامل.
وفي مجال البيئة، وانطلاقاً من التحديات المشتركة الناجمة عن التغيرات المناخية والجفاف، والعواصف الترابية، وسائر التهديدات البيئية، أكد الجانبان أهمية توسيع التعاون العلمي والبحثي والتنفيذي في مجالات حماية الأهوار المشتركة، وصون التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد المائية، وتطوير التقنيات البيئية الحديثة، وتبادل المعلومات التخصصية، وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. كما اتفقا على إنشاء آليات مشتركة لمواجهة الأزمات البيئية وتنفيذ برامج مشتركة للتنمية المستدامة.
وفي المجال الأمني والإقليمي، استعرضت جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية آخر التطورات في المنطقة. وأكدا تقارب وجهات نظرهما إزاء العديد من التحديات الراهنة، معتبرين استمرار المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة والتهريب والتهديدات العابرة للحدود، واتفقا على مواصلة التنسيق المشترك في هذه المجالات.
وفي مجال التعاون الثقافي والاجتماعي، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية والإعلامية والسياحية والزيارة الدينية وتبادل الخبرات والكفاءات. واعتبرا توثيق العلاقات بين شعبي البلدين ركيزة أساسية لترسيخ العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد.
وأكدت جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدّداً التزامهما بمواصلة الحوار الاستراتيجي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المشتركة، وتوسيع التعاون الشامل في مختلف المجالات. وأعرب الجانبان عن قناعتهما بأن توطيد العلاقات الثنائية لا يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار والتكامل والتنمية المستدامة في منطقة غرب آسيا، ويقدم نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الدول الإسلامية على أساس الاحترام المتبادل، والثقة، وحسن الجوار المسؤول، والمصالح المشتركة.
كما أكد الجانبان أن تسوية الأزمات الإقليمية لا تتحقق إلا عبر الحوار والدبلوماسية والمشاركة البناءة لدول المنطقة، وعلى أساس احترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية العسكرية أو السياسية.
وفي هذا الإطار، أعربا عن دعمهما للحلول السياسية والسلمية المستندة إلى قواعد القانون الدولي لإنهاء الأزمات الإقليمية.
وجدد البلدان موقفهما الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية ووقوفهما إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته لنيل حقوقه المشروعة كاملة، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
أخبار دولية
العراق
إيران
علي فالح الزيدي
مسعود بزشكيان
التالي
التحقيق مع عنصر في الخدمة السرية مكلف حماية فانس للاشتباه في تسريبه معلومات
أسعار النفط تواصل ارتفاعها...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-18
رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا ومذكرة تفاهم
أخبار دولية
2026-07-18
رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا ومذكرة تفاهم
0
أخبار دولية
10:42
رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يرعيان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
أخبار دولية
10:42
رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يرعيان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
0
آخر الأخبار
2026-07-19
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران في نهاية هذا الأسبوع
آخر الأخبار
2026-07-19
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران في نهاية هذا الأسبوع
0
آخر الأخبار
2026-04-30
بيان حكومي عراقي: الرئيس ترامب وجه في اتصال هاتفي دعوة لرئيس الوزراء المكلف لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة
آخر الأخبار
2026-04-30
بيان حكومي عراقي: الرئيس ترامب وجه في اتصال هاتفي دعوة لرئيس الوزراء المكلف لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:42
التحقيق مع عنصر في الخدمة السرية مكلف حماية فانس للاشتباه في تسريبه معلومات
أخبار دولية
16:42
التحقيق مع عنصر في الخدمة السرية مكلف حماية فانس للاشتباه في تسريبه معلومات
0
أخبار دولية
14:53
أسعار النفط تواصل ارتفاعها...
أخبار دولية
14:53
أسعار النفط تواصل ارتفاعها...
0
أخبار دولية
14:48
بعد تهديدات إيرانية... بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة
أخبار دولية
14:48
بعد تهديدات إيرانية... بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة
0
أخبار دولية
14:38
الاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا
أخبار دولية
14:38
الاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-17
مجموعة السبع: سنعزز جهود معالجة أعباء الديون عالميا
أخبار دولية
2026-06-17
مجموعة السبع: سنعزز جهود معالجة أعباء الديون عالميا
0
أخبار لبنان
11:20
السفير الفرنسي من صور: دعم لبسط سلطة الدولة ووقف دائم لإطلاق النار
أخبار لبنان
11:20
السفير الفرنسي من صور: دعم لبسط سلطة الدولة ووقف دائم لإطلاق النار
0
اسرار
2026-06-23
أسرار الصحف المحلية ٢٤-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-23
أسرار الصحف المحلية ٢٤-٦-٢٠٢٦
0
آخر الأخبار
2026-04-08
وزير الخارجية الإيراني لنظيره التركي: إذا أبدت الولايات المتحدة جدية في موقفها فسيتسنى إنهاء الحرب وإرساء استقرار وأمن دائمين
آخر الأخبار
2026-04-08
وزير الخارجية الإيراني لنظيره التركي: إذا أبدت الولايات المتحدة جدية في موقفها فسيتسنى إنهاء الحرب وإرساء استقرار وأمن دائمين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اتفاق أميركي - سعودي تاريخي... النووي مقابل التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اتفاق أميركي - سعودي تاريخي... النووي مقابل التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لو لم يُعلن لبنان الكبير سنة 1920... كيف كان سيكون شكل لبنان اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لو لم يُعلن لبنان الكبير سنة 1920... كيف كان سيكون شكل لبنان اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين زحله والمرفأ... الـLBCI تكشف تفاصيل سقوط شحنة الحشيشة المُعدّة للتهريب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين زحله والمرفأ... الـLBCI تكشف تفاصيل سقوط شحنة الحشيشة المُعدّة للتهريب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الزيدي في طهران... هل ينجح في الموازنة بين واشنطن وإيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الزيدي في طهران... هل ينجح في الموازنة بين واشنطن وإيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا يقول مسيحيو العراق في لبنان عن دعوة الزيدي للعودة إلى بلادهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا يقول مسيحيو العراق في لبنان عن دعوة الزيدي للعودة إلى بلادهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الديمان خلية نحل قبل تطويب البطريرك إلياس الحويك!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الديمان خلية نحل قبل تطويب البطريرك إلياس الحويك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كهرباء لبنان... أربع ساعات تغذية وأزمة مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كهرباء لبنان... أربع ساعات تغذية وأزمة مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في زوطر الغربية بحث بين الانقاض عن شهداء قبل العودة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في زوطر الغربية بحث بين الانقاض عن شهداء قبل العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران... وتأهب على الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران... وتأهب على الحدود مع لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:41
توقيف أحد أخطر المحتالين بعد إيهامه راهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير... هل من وقع ضحيّة أعمال مماثلة؟
أمن وقضاء
11:41
توقيف أحد أخطر المحتالين بعد إيهامه راهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير... هل من وقع ضحيّة أعمال مماثلة؟
2
أمن وقضاء
08:32
قوى الأمن الداخلي: لا صحة لما يتم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها متفجرات في عين المريسة
أمن وقضاء
08:32
قوى الأمن الداخلي: لا صحة لما يتم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها متفجرات في عين المريسة
3
أخبار لبنان
10:03
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
أخبار لبنان
10:03
كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي
4
أمن وقضاء
13:06
المحكمة العسكرية برأت مارون الصقر من جرم الاتجار بنيترات الأمونيوم
أمن وقضاء
13:06
المحكمة العسكرية برأت مارون الصقر من جرم الاتجار بنيترات الأمونيوم
5
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
6
رياضة
07:17
يامال يكشف رسالة ميسي المؤثرة له بعد نهائي كأس العالم: "كلمات تساوي الميدالية الذهبية"
رياضة
07:17
يامال يكشف رسالة ميسي المؤثرة له بعد نهائي كأس العالم: "كلمات تساوي الميدالية الذهبية"
7
خبر عاجل
06:23
معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية
خبر عاجل
06:23
معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية
8
أخبار لبنان
03:36
انطلاق أولى مراحل التوظيف في مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
أخبار لبنان
03:36
انطلاق أولى مراحل التوظيف في مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More