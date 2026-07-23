أسعار النفط تواصل ارتفاعها...

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، إثر هجمات في البحر الأحمر أثارت مخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الخام التي تواجه أصلا شللا شبه تام في مضيق هرمز.



وقرابة الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش، قفز سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 8,36% ليصل إلى 101,93 دولارا للبرميل، علما أنه لم يتجاوز عتبة مئة دولار منذ نهاية أيار.



أما خام غرب تكساس الوسيط، نظيره الأميركي، فبلغ سعره 93,44 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 7,61% مقارنة بسعر الأربعاء.