مسيرات أوكرانية تستهدف مستودعا لشركة روسية في منطقة سانت بطرسبرغ وتتسبب بنشوب حريق كبير

استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في وقت مبكر الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية، بحسب مسؤولين محليين ومراسل وكالة فرانس برس.



واستهدفت كييف سانت بطرسبرغ في الوقت الذي كثفت فيه في الأسابيع الأخيرة من ضرباتها البعيدة المدى على منشآت الطاقة والجيش والخدمات اللوجستية الروسية.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الضربات استهدفت مستودعات تابعة لشركة "وايلدبيريز" الروسية العملاقة للتجارة الألكترونية، في حين ذكرت الشركة أن اثنين من مستودعاتها في المدينة قد علّقا عملياتهما مؤقتا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وشاهد مراسل وكالة فرانس برس دخانا رماديا يتصاعد فوق المباني الشاهقة.



وقال حاكم المدينة، ألكسندر بيغلوف، على وسائل التواصل الاجتماعي "سانت بطرسبرغ تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة لأغراض عسكرية (...) وأصابت الضربة مرافق بنية تحتية مدنية".



وأضاف: "تجري حاليا جهود لمعالجة التداعيات".