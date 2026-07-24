الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا

أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعرفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها.



وتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين 10% و12,5%، وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.



وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير: "تفرض الولايات المتحدة منذ نحو قرن حظرا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".



وتحركت إدارة ترامب بسرعة لإنقاذ سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءا كبيرا من رسوم كان قد فرضها ترامب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، ما حد من قدرته على فرض رسوم باهظة حسب الرغبة.