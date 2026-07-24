سحب مذكرات استدعاء صادرة بحق صحافيين في "نيويورك تايمز" على خلفية تقرير بشأن طائرة ترامب الرئاسية

سحبت وزارة العدل الأميركية الخميس، مذكرات استدعاء كانت أصدرتها بحق صحافيين في صحيفة "نيويورك تايمز" على خلفية تقرير أعدّوه حول مخاوف أمنية تتعلق بطائرة أهدتها قطر للرئيس دونالد ترامب.وذكرت الصحيفة أن المدعين الفدراليين وافقوا في خلال جلسة محكمة في نيويورك أمام القاضي آرون سوبرامانيان، على "سحب مذكرات الاستدعاء من جانب واحد في الوقت الراهن".وكانت الصحيفة قد اعترضت على طلب الحكومة الحصول على السجلات الهاتفية للصحافيين واحضارهم للشهادة أمام هيئة محلفين كبرى، معتبرة ذلك محاولة "لترهيب" الصحافة، وقدمت التماسا لإلغاء تلك المذكرات.وصدرت مذكرات الاستدعاء عقب نشر الصحيفة تقريرا كشف بأن طائرة "إير فورس وان" أو "الطائرة الرئاسية" التي أهدتها قطر لترامب، تفتقر إلى تدابير أمنية محددة، بما في ذلك أنظمة دفاع مضادة للصواريخ.وكانت قطر قد أهدت ترامب الطائرة الفاخرة العام الماضي بعد أن اشتكى الرئيس الأميركي من حالة طائرتي الرئاسة المستخدمتين منذ عام 1990.