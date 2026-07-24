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الجيش الأميركي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران
أخبار دولية
2026-07-24 | 06:10
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الجيش الأميركي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران
أعلن الجيش الأميركي في وقت مبكر من اليوم الجمعة إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران، في الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الهجمات الأميركية.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن موجة الضربات تلك استمرت لأكثر من ساعتين.
أخبار دولية
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