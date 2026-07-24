رجل يطعن شخصين في نيويورك وهو يصرخ "الله أكبر"

طعن رجل شخصين في نيويورك بينما كان يصرخ "الله أكبر"، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.



وكشفت مفوضة الشرطة في نيويورك جيسيكا تيش، على منصة اكس، أن الشخصين اللذين تعرضا للطعن في هجومين منفصلين بالقرب من سنترال بارك في مانهاتن، هما "رجل من أصل آسيوي وآخر يهودي"، مضيفة أنهما نقلا إلى المستشفى وحياتهما ليست مهددة.



وألقت شرطة نيويورك القبض على المشتبه به الذي حُددت هويته بأنه راوول موراليس ويبلغ 51 عاما.



وقالت تيش: "يواصل المحققون العمل على القضية وتحديد الدافع، ولكن وفقا لأقوال الضحيتين والشهود، فإن موراليس صرخ +الله أكبر+ خلال الهجومين"، مشيرة إلى أن شرطة نيويورك تدرس حاليا ما إذا كان الحادث يندرج تحت بند جرائم الكراهية.



وأضافت تيش أن المشتبه به ليس لديه سجل بمرض نفسي في ملفات الشرطة.



لكن رئيس بلدية المدينة زهران ممداني أشار في تدوينة منفصلة على منصة اكس إلى أن "التحقيقات الأولية توحي بأن الصحة النفسية ربما كانت عاملا في الحادث".



وكتب ممداني: "لا مكان لهذه الهجمات البغيضة والمشينة في مدينتنا"، مضيفا أن حالة الضحيتين "مستقرة".

