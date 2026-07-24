مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية

قُتل أربعة فلسطينيين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وإسرائيلي وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية الجمعة خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة، جراء إطلاق نار في قرية تل.



من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مدنيّين إسرائيليين تعرضوا للاستهداف قبل أن ترد القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المهاجمين.



وقُتل إسرائيلي وجُرح اثنان آخران وفق ما أفادت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء".