انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق

أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات قرب مطار اربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في اقليم كردستان في شمال العراق.



وسُمعت الانفجارات التي اعقبها تصاعد سحب دخان قرب المطار، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وفقاً للمراسل الذي شاهد كذلك طائرات مسيّرة تحلق فوق المدينة. وتتعرض أربيل لهجمات بطائرات مسيرة منذ تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وايران في الشرق الأوسط.