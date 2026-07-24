رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن خفض ضريبي للحانات والنوادي الليلية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم الخميس، خفض ضريبي يستهدف الحانات والنوادي الليلة وأماكن العروض الموسيقية الحية التي تواجه صعوبات مالية، في إطار مساع تهدف إلى تخفيف حدة أزمة غلاء المعيشة.



ويأتي خفض رسوم الأعمال، وهي ضريبة محلية تدفعها المؤسسات، بنسبة 20%، عقب إعلانه أيضا عن خطة لوضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية.



ويواجه بورنم الذي تولى منصبه الاثنين، ضغوطا لإثبات قدرته على تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي وعد به حزب العمال عند فوزه بالسلطة في تموز عام 2024، بعد 14 عاما في المعارضة.



ومن المتوقع أن يساعد أحدث خفض ضريبي نحو 32 ألف مؤسسة ضيافة في بريطانيا على توفير قرابة 1,100 جنيه سنويا، إلا أن الوزراء واجهوا صعوبة في تقديم تفاصيل وافية حول كيفية تمويل هذا الإجراء.