الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإيراني يعلن شن هجمات بمسيّرات على البحرين والأردن والكويت

أخبار دولية
2026-07-24 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإيراني يعلن شن هجمات بمسيّرات على البحرين والأردن والكويت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الإيراني يعلن شن هجمات بمسيّرات على البحرين والأردن والكويت

أعلن الجيش الإيراني الجمعة شن ضربات بمسيّرات على منشآت يستخدمها الجيش الأميركي في البحرين والأردن والكويت، وذلك ردا على الموجة الأخيرة من الضربات الأميركية لإيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي.
     
وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي "استهدفت مسيّرات انقضاضية من طراز +آرش+ صباح اليوم خزانات وقود ومستودعات معدات ضخمة وصوامع وثكنات تابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة عيسى الجوية بالبحرين".
     
وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس في البحرين بسماع دوي انفجار وانطلاق صافرات الإنذار في البلاد صباح الجمعة.
     
كما أعلن الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيّرة في الأردن استهدفت "حظائر طائرات، وحظائر صيانة طائرات، وثكنات" في قاعدة الأزرق.
     
ولم ترد أي تقارير من الأردن تفيد بوقوع ضربات خلال الساعات الأخيرة.
     
وفي الكويت، أعلنت إيران تدمير "مستودعات معدات للجيش" الأميركية في قاعدة العديري ومنشآت عسكرية في معسكر عريفجان الذي يضمّ مقرّا متقدّما للقوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).
     
كما أفاد الحرس الثوري عن استهداف قاعدة علي السالم الجوية.
     

أخبار دولية

الإيراني

هجمات

بمسيّرات

البحرين

والأردن

والكويت

LBCI التالي
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن خفض ضريبي للحانات والنوادي الليلية
نتنياهو يتعهد برد "حازم" إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:20

الجيش الإيراني يعلن شن هجمات بمسيّرات على البحرين والأردن

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-21

الخارجية الإماراتية: ندين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-15

الخارجية الإماراتية: هجمات إيران على البحرين والكويت والأردن تمثل انتهاكا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها

LBCI
آخر الأخبار
03:35

الجيش الإيراني: شن موجة أخرى من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أميركية في الكويت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:10

ماكرون: فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الحرائق

LBCI
أخبار دولية
06:05

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن خفض ضريبي للحانات والنوادي الليلية

LBCI
أخبار دولية
03:46

نتنياهو يتعهد برد "حازم" إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
03:44

انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-04-20

فرق الدفاع المدني تباشر الغطس تحت جسر القاسمية بحثا عن جثث مفقودين خلال العدوان

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-05

"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم

LBCI
منوعات
2026-07-22

لحظة مأساوية في اليابان... رجل يهوي من الطابق الـ12 فوق شابة في الشارع وهذا ما حصل

LBCI
خبر عاجل
2026-06-02

بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

اتفاق أميركي - سعودي تاريخي... النووي مقابل التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لو لم يُعلن لبنان الكبير سنة 1920... كيف كان سيكون شكل لبنان اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بين زحله والمرفأ... الـLBCI تكشف تفاصيل سقوط شحنة الحشيشة المُعدّة للتهريب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الزيدي في طهران... هل ينجح في الموازنة بين واشنطن وإيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ماذا يقول مسيحيو العراق في لبنان عن دعوة الزيدي للعودة إلى بلادهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الديمان خلية نحل قبل تطويب البطريرك إلياس الحويك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كهرباء لبنان... أربع ساعات تغذية وأزمة مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في زوطر الغربية بحث بين الانقاض عن شهداء قبل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران... وتأهب على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:41

توقيف أحد أخطر المحتالين بعد إيهامه راهبة بنيّته التبرع لها بمبلغ مالي كبير... هل من وقع ضحيّة أعمال مماثلة؟

LBCI
أمن وقضاء
08:32

قوى الأمن الداخلي: لا صحة لما يتم تداوله عن العثور على حقيبة بداخلها متفجرات في عين المريسة

LBCI
أمن وقضاء
05:50

الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
13:06

المحكمة العسكرية برأت مارون الصقر من جرم الاتجار بنيترات الأمونيوم

LBCI
رياضة
07:17

يامال يكشف رسالة ميسي المؤثرة له بعد نهائي كأس العالم: "كلمات تساوي الميدالية الذهبية"

LBCI
أخبار لبنان
10:03

كتلة الوفاء للمقاومة: الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More