الجيش الإيراني يعلن شن هجمات بمسيّرات على البحرين والأردن والكويت

أعلن الجيش الإيراني الجمعة شن ضربات بمسيّرات على منشآت يستخدمها الجيش الأميركي في البحرين والأردن والكويت، وذلك ردا على الموجة الأخيرة من الضربات الأميركية لإيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي.



وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي "استهدفت مسيّرات انقضاضية من طراز +آرش+ صباح اليوم خزانات وقود ومستودعات معدات ضخمة وصوامع وثكنات تابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة عيسى الجوية بالبحرين".



وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس في البحرين بسماع دوي انفجار وانطلاق صافرات الإنذار في البلاد صباح الجمعة.



كما أعلن الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيّرة في الأردن استهدفت "حظائر طائرات، وحظائر صيانة طائرات، وثكنات" في قاعدة الأزرق.



ولم ترد أي تقارير من الأردن تفيد بوقوع ضربات خلال الساعات الأخيرة.



وفي الكويت، أعلنت إيران تدمير "مستودعات معدات للجيش" الأميركية في قاعدة العديري ومنشآت عسكرية في معسكر عريفجان الذي يضمّ مقرّا متقدّما للقوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).



كما أفاد الحرس الثوري عن استهداف قاعدة علي السالم الجوية.

