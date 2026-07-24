الحرس الثوري الإيراني يحذّر المدنيين من الاقتراب من القوات الأميركية في المنطقة

حذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أميركية، في ظل التصعيد العسكري الجاري بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "نحض سكان الدول التي ينتشر فيها جنود أميركيون بأن يُبقوا حالا على مسافة 500 متر من المواقع التي يختبئون فيها حفاظا على سلامتهم"، في وقت تستهدف القوات الإيرانية دول الخليج والأردن ردا على الضربات الأميركية عليها.