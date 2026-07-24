مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية

أُجلي نحو 19 ألف شخص أو حوصروا داخل منازلهم في منطقة مدريد الجمعة، جراء "أسوأ حريق في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية، إذ أتى حتى الآن على 6 آلاف هكتار، وفق ما أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو.



وقالت خلال مؤتمر صحافي إنّ "الوضع يمثل كارثة لمنطقة كهذه تضم كثافة سكانية وعمرانية. إنها كارثة"، مضيفة "لم نواجه وضعا مماثلا من قبل".