ترامب يحذّر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة الى الآن.



وقال ترامب عبر شبكته تروث سوشال "من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما الى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئا للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".



وأوضح الرئيس الأميركي إن نظيره الصيني أبلغه خلال لقائهما في بكين في أيار أنه لن يسلح إيران في أي ظرف، مضيفا "بالنظر إلى علاقتنا، فأنا أصدقه".



ولفت ترامب الى أن بوتين قطع وعدا مماثلا رغم الحرب في أوكرانيا.