الحوثيون يؤكدون أنهم لا يسعون إلى إغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي

أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين الجمعة أن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعته على السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة الخليجية فقط.



وقال محمد عبد السلام، وهو أيضا كبير المفاوضين في جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، عبر منصة تلغرام "لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض".



ويأتي هذا التصريح غداة إعلان المتمردين اليمنيين مهاجمة ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.