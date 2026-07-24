الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كندا تفتتح جسرًا حدوديًا مع الولايات المتحدة في مراسم غاب عنها الأميركيون
أخبار دولية
2026-07-24 | 15:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كندا تفتتح جسرًا حدوديًا مع الولايات المتحدة في مراسم غاب عنها الأميركيون
افتتحت كندا في مراسم مقتضبة ومن دون مشاركة أميركية، جسرًا حدوديًا جديدًا مع الولايات المتحدة، بعد إلغاء المراسم المشتركة على خلفية إعلان واشنطن الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من المنتجات الكندية.
وقال وزير الإسكان والبنى التحتية الكنديّ غريغور روبرتسون عند أسفل المنشأة التي من المقرّر فتحها أمام حركة المرور في 27 تموز: "إن هذا الجسر يشهد على ما يمكننا إنجازه عندما نعمل معًا".
ولفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة في منشور على منصته تروث سوشال إلى أنّ "كندا سحبت الدعوة الموجّهة إلى الولايات المتحدة لافتتاح جسر غوردي هاو، لا بأس في ذلك، نظرا إلى أنها تدفع للولايات المتحدة رسوما جمركية باهظة".
وتولّت كندا تمويل الأشغال بالكامل.
ويبلغ طول هذا الجسر نحو 2,5 كيلومتر، وهو يربط مدينة وندسور في أونتاريو بمدينة ديترويت في ميشيغن، وقد بدأ بناؤه في العام 2018 بكلفة إجمالية قدرها 6,4 مليارات دولار كندي (نحو 4 مليارات يورو).
آخر الأخبار
أخبار دولية
تفتتح
جسرًا
حدوديًا
الولايات
المتحدة
مراسم
الأميركيون
التالي
نتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-22
كندا تلغي حفلا مشترك مع الولايات المتحدة لافتتاح جسر يربط بين البلدين
أخبار دولية
2026-07-22
كندا تلغي حفلا مشترك مع الولايات المتحدة لافتتاح جسر يربط بين البلدين
0
أخبار لبنان
2026-06-11
الحجار بحث مع المحافظين في الأوضاع وملف النزوح ومراسم عاشوراء
أخبار لبنان
2026-06-11
الحجار بحث مع المحافظين في الأوضاع وملف النزوح ومراسم عاشوراء
0
آخر الأخبار
2026-07-17
وكالة الأنباء الإيرانية: الولايات المتحدة هاجمت 6 جسور خلال الساعات الماضية في مدينة خمير جنوبي إيران
آخر الأخبار
2026-07-17
وكالة الأنباء الإيرانية: الولايات المتحدة هاجمت 6 جسور خلال الساعات الماضية في مدينة خمير جنوبي إيران
0
آخر الأخبار
14:07
أيه بي سي عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قصفت موقعا قرب معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران
آخر الأخبار
14:07
أيه بي سي عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قصفت موقعا قرب معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:20
متظاهرون مؤيدون لمادورو يحرقون العلم الأميركي في وسط كراكاس
أخبار دولية
00:20
متظاهرون مؤيدون لمادورو يحرقون العلم الأميركي في وسط كراكاس
0
أخبار دولية
00:13
ترامب يعود إلى العشاء الثاني لمراسلي البيت الأبيض
أخبار دولية
00:13
ترامب يعود إلى العشاء الثاني لمراسلي البيت الأبيض
0
أخبار دولية
00:08
مقتل شخصين بهجوم مسيّرة على سومي في شمال أوكرانيا
أخبار دولية
00:08
مقتل شخصين بهجوم مسيّرة على سومي في شمال أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:07
تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث قناة فرنسية مقابلة اعتبرتها "تمس" بسيادتها
أخبار دولية
00:07
تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث قناة فرنسية مقابلة اعتبرتها "تمس" بسيادتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-23
تنال الصباح: يجب تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين
أخبار لبنان
2026-01-23
تنال الصباح: يجب تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين
0
أخبار لبنان
2026-05-03
مؤتمر صحافي في الكورة للمطالبة بإقرار قانون عفو عادل يُنصف الموقوفين
أخبار لبنان
2026-05-03
مؤتمر صحافي في الكورة للمطالبة بإقرار قانون عفو عادل يُنصف الموقوفين
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03
هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03
هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة
0
أخبار لبنان
2026-07-14
قوى الأمن: توقيف سارق سيّارة من الأشرفية حاول بيعها في طريق الجديدة
أخبار لبنان
2026-07-14
قوى الأمن: توقيف سارق سيّارة من الأشرفية حاول بيعها في طريق الجديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
0
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
0
أخبار دولية
13:18
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
أخبار دولية
13:18
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
0
أخبار دولية
13:15
استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات
أخبار دولية
13:15
استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات
0
أخبار دولية
13:14
عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟
أخبار دولية
13:14
عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:50
الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني
أمن وقضاء
05:50
الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني
2
فنّ
07:20
بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)
فنّ
07:20
بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)
3
فنّ
08:15
بعد محاولة انتحارها... فيديو صادم لطليقة نجم شهير يظهر إلى العلن!
فنّ
08:15
بعد محاولة انتحارها... فيديو صادم لطليقة نجم شهير يظهر إلى العلن!
4
منوعات
08:38
بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن
منوعات
08:38
بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن
5
أخبار دولية
08:05
مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية
أخبار دولية
08:05
مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية
6
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
7
أخبار لبنان
07:53
عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات
أخبار لبنان
07:53
عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات
8
فنّ
06:18
بعد إطلاق أغنيتها... نسرين ظواهرة لسيبال بو شعيا: هكذا ستجلبين المزيد من التنمر! (فيديو)
فنّ
06:18
بعد إطلاق أغنيتها... نسرين ظواهرة لسيبال بو شعيا: هكذا ستجلبين المزيد من التنمر! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More