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نتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-07-24 | 15:37
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نتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
أمر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وأربعة فلسطينيين.
ودانت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "الجرائم التي يرتكبها المستعمرون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة في قرية تل في محافظة نابلس، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة وما تلاها من اعتداءات همجية في بلدات وقرى عوريف، وصرة، وإماتين، وفرعتا، وأمريحة، ومسافر يطا".
وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن "سلسلة من الخطوات" تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها لمسلحين، و"تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة".
وتعدّ جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدوليّ.
وتقام البؤر الاستيطانية عادة من دون موافقة الحكومة، وبالتالي فهي غير قانونية أيضًا بموجب القانون الإسرائيليّ.
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