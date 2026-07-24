الرئيس الأميركيّ: لن أمضي في إبرام اتفاق مع السعودية ما لم توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه لن يمضي في إبرام اتفاق نوويّ للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم.

وقال إنّ الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما لكنه أضاف مجددًا أنّ طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق.