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ترامب: فنزويلا ليست جاهزة لإجراء انتخابات لكنها أحرزت تقدما

أخبار دولية
2026-07-25 | 00:02
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ترامب: فنزويلا ليست جاهزة لإجراء انتخابات لكنها أحرزت تقدما
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ترامب: فنزويلا ليست جاهزة لإجراء انتخابات لكنها أحرزت تقدما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة لصحفيين في البيت الأبيض إن فنزويلا ليست مستعدة لإجراء انتخابات الآن لكنها أحرزت تقدما كبيرا في عهد القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "فيما يتعلق بالانتخابات في فنزويلا، فهم ليسوا مستعدين لها بعد. لكن يا إلهي، لقد أُحرز تقدم كبير. ديلسي تقوم بعمل رائع".

وأضاف أنه عندما يصبح هذا البلد جاهزا لإجراء الانتخابات، "سنكون موجودين هناك (للإشراف) عن قرب".

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