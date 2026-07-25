زيلينسكي: نمضي قدما في إنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع أميركا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لإنتاج هذه الطائرات باستخدام تكنولوجيا متطورة أوكرانية.وأضاف زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه المدونة الأميركية اليمينية لورا لومر أمس الجمعة أن أوكرانيا ترغب في المضي قدما بسرعة في تنفيذ اتفاق مبدئي بشأن الطائرات المسيرة تسنى التوصل إليه مع واشنطن.وأشار زيلينسكي إلى أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تشهد تغيرات مستمرة، إذ أصبحت الطائرات الأوكرانية قادرة الآن على التحليق لمسافة تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر مع توقعات بقدرتها على قطع مسافات أطول من ذلك.وقال زيلينسكي في المقابلة التي نشرت على منصة إكس "تكنولوجيا مهمة. هذا ما نملكه. أميركا تمتلك تكنولوجيا رائعة أيضا. اتفاقنا بشأن الطائرات المسيرة هو اتفاق مربح للطرفين".وأضاف: "سنبني مصنعا كبيرا في الولايات المتحدة. نريد أن يكون لدينا خطوط إنتاج".