مقتل شخصين بهجوم مسيّرة على سومي في شمال أوكرانيا

قُتل شخصان في سومي في شمال أوكرانيا في هجوم بمسيّرة، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للمدينة السبت.وقال سيرغي كريفوشينكو: "نتيجة لضربة شنتها مسيّرة نفاثة على مكتب بريد، قُتل شخصان أحدهما رجل يبلغ 49 عاما، وجارٍ تحديد هوية الرجل الثاني" مضيفا أن شخصين آخرين أصيبا.في زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، أُصيب رجل في "هجوم للعدو" وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة إيفان فيدوروف.وتأتي هذه الضربات غداة هجوم صاروخي روسي استهدف عرضا لمعدات عسكرية في منطقة كييف أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالى 100 آخرين.وعلى الجانب الروسي، أفاد الحاكم بالإنابة لمقاطعة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر السبت بوقوع "هجوم واسع النطاق بمسيّرات معادية" على المدينة.وقال: "للأسف، هناك جرحى نقلوا إلى المستشفيات، وهناك أضرار وحرائق في الشوارع تعمل فرق الإطفاء على إخمادها".