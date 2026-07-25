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ترامب يعود إلى العشاء الثاني لمراسلي البيت الأبيض
أخبار دولية
2026-07-25 | 00:13
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ترامب يعود إلى العشاء الثاني لمراسلي البيت الأبيض
شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته لمغادرته.
وشنّ ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، فيما تحدّث ممازحا عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، في كلمة ألقاها خلال العشاء الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في واشنطن. وقال إن "هذا المكان يضمّ على الأرجح أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة الهوس بترامب".
واستهلّ الرئيس الأميركي كلمته بنبرة تصالحية نسبيا، مستذكرا الهجوم المسلح الذي اضطره لمغادرة الحفلة في نيسان، قائلا "لا بدّ أن يستمر العرض".
لكنه سرعان ما انتقل إلى مهاجمة مجموعة واسعة من خصومه المفترضين في خطاب اتّسم أحيانا بالتشعّب، بدءا من الصحافيين وصولا إلى الديموقراطيين.
واختتم ترامب خطابه الذي استمر لنحو ساعة بالقول إنه يكنّ "احتراما كبيرا" للصحافيين الحاضرين، قبل أن يضيف "عندما أغادر، ستصبحون جميعا مفلسين".
ورغم التهديدات التي قال إنها صادرة عن "مجانين"، أصرّ ترامب على المشاركة في العشاء وإلقاء خطاب للمناسبة التي لم تُستكمل فعالياتها في نيسان، بعدما حاول مسلّح اقتحام العشاء المقام داخل فندق واشنطن هيلتون، مطلقا النار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال. ودفع كول توماس آلن (31 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومن بينها محاولة اغتيال الرئيس الأميركي.
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