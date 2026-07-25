رومانيا تعلن إسقاط مسيّرة ثانية في غضون يومين

أسقطت رومانيا طائرة مسيّرة في مجالها الجوي السبت لليوم الثاني على التوالي، في ثاني حادثة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات.وتشهد رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمتاخمة لأوكرانيا، منذ 2022 توغلات متكررة لطائرات مسيّرة، بعضها سقط على أراضيها.وتصدى لمسيّرة أخرى "دخلت المجال الجوي الروماني بشكل غير قانوني"، السبت الساعة 8,34 صباحا (05,34 ت غ)، بحسب وزير الدفاع رادو ميروتا.وأضاف أن المسيّرة أُسقطت على بُعد 9,6 كيلومترات غرب سفانتو غيورغي في دلتا الدانوب قرب الحدود مع أوكرانيا.وكتب على صفحته في فيسبوك "رصدت رادارات وزارة الدفاع الوطني الطائرة المسيّرة وهي تدخل مجالنا الجوي الساعة 8,22، وأسقطتها بعد دقائق قليلة مقاتلة رومانية من طراز إف-16".