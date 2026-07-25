ثمانية قتلى في غارة أوكرانية على مدينة محتلة في جنوب أوكرانيا

أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان، وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا السبت.



وقال يفغيني باليتسكي إن "مخيمات سياحية" في قرية كيريليفكا، المطلة على بحر آزوف، تعرضت لهجوم ليلي، مضيفا "هناك قتلى: ثمانية أشخاص، بينهم طفلان".