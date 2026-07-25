وزير الخارجية الإيراني: النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكريا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من طهران، والحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية، لا يمكن حله عسكريا، وذلك في مقابلة نشرت السبت في ظل تجدد المواجهة بين الطرفين.



وقال عراقجي في مقابلة نشرتها صحيفة "إيران" الحكومية: "نعتقد ألا حل عسكريا لمسألة اليمن، باب المندب، والقضايا الاقليمية الأخرى"، داعيا الى "الحوار" لحل هذا النزاع.