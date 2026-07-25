الجيش الأميركي يقول إنه أطلق النار على ناقلة كانت تحاول الإفلات من حصاره للموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.



وقال الكابتن تيم هوكينز، الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني "عطلنا الناقلة بعدما حاول الطاقم خرق الحصار أربع مرات على الأقل في وقت سابق".



وأضاف: "تلقى الطاقم تحذيرات متكررة لكنه لم يمتثل، فعطّلت القوات الأميركية الموجودة في الموقع السفينة بعد إطلاق النار على غرفة المحركات".