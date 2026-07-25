القوات المسلحة اليمنية: استهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع

نفّذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ؛ استهدفتِ الأولى أهدافًا حساسةً لمنشآتٍ تتبعُ شركةَ أرامكو في جيزانَ، وذلك بعشراتِ الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ، فيما استهدفتِ العمليةُ الثانيةُ أهدافًا حساسةً تتبعُ شركةَ أرامكو في ينبعَ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ.

وقالت القوات إنّ العمليتينِ حققتِ أهدافَهما بنجاحٍ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً.

إنَّ هذاَ التصعيدَ في العدوانِ ليؤكدُ مدى إصرارِ العدوِّ السعوديِّ على مواصلةِ حصارهِ لشعبِنا وانتهاكِ سيادةِ بلدِنا، وهوَ ما لا يمكنُ القبولُ بهِ، وسيتصدَى لهُ شعبُنا الحرُّ المؤمنُ المجاهدُ بكلِّ حزمٍ وبكلِّ قوةٍ.

وأكّدت أنَّ فرضَ الحصارِ البحريِّ على السعودية لا يزالُ مستمراً، “رداً على عدوانه المقابلِ وحصارهِ المستمرِّ منذُ اثني عشرَ عاماً”.