الحوثيون يهاجمون مواقع نفطية سعودية على البحر الأحمر

أطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران النار اليوم السبت على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر، وقصف تحالف تقوده السعودية الحوثيين في وقت تمتد فيه الحرب في منطقة الخليج، التي عطلت الإمدادات العالمية، إلى جبهة ثانية.



وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان وينبع ونجحت في قصفها.



وتحققت رويترز من صحة مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد من جهة مصفاة أرامكو السعودية في جازان.



وقال مصدران تجاريان مقرهما آسيا إنهما أبلغا باحتمال وقوع بعض الأضرار في مواقع تخزين الوقود والنفط في جازان. ولم ترد شركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق على الوقائع.



وفي ينبع، تم اعتراض صاروخين باليستيين كانا يستهدفان منشآت نفطية بواسطة بطارية صواريخ "باتريوت" أميركية الصنع، والتي يديرها الجيش اليوناني في السعودية بموجب اتفاق مع الرياض، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية يونانية.



وقال مسؤولون يمنيون لرويترز إن سلاح الجو التابع للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية وتقاتل الحوثيين منذ أكثر من عقد شن غارات جوية على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية ومستودعات الأسلحة في محافظتي مأرب والجوف.



وفي وقت سابق، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه شن أمس الجمعة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة باليمن.



وذكر المسؤولون اليمنيون أن طرفي الحرب الأهلية في اليمن يحشدان قوات بطول خط المواجهة.