غوتيريش: الوضع في الجولان السوري المحتل غير مقبول

في سوريا، حادثة تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق أدت إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 30.



وقالت وكالة الانباء الرسمية سانا ان التصادم وقع بين حافلة تقل أفرادا من قوى الأمن الداخلي وأخرى تقل مدنيين.



وأشارت الوكالة إلى أن طائرات هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع ساعدت في إجلاء المصابين وانتشال الجثث، ونقلتهم من مطار تدمر إلى مستشفى حمص العسكري.



حادثة التصادم تزامنت مع مباحثات اجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع ‌‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناولت سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات ‏الإنسانية والتنموية، ‏إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر ‏وإعادة الإعمار، والتأكيد على ‏احترام سيادة سوريا ‏ووحدتها وسلامة أراضيها‎.‎



وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في استقبال غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي,علما انها الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة الأمين العام السابق بان كي مون عام 2009.



وخلال لقائهما، دعا الشيباني الى الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي السورية، بينما اعتبر غوتيريش أن الوضع في الجولان السوري المحتل غير مقبول.