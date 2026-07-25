القوات الاسرائيلية تحتجز نحو 80 فلسطينيا من سكان قرية تلّ وتعتقل 11 منهم

في الضفةِ الغربية، احتجزت القوات الاسرائيلية نحو80 فلسطينيا من سكان قرية تلّ واعتقلت 11 منهم، بعد أن داهمت القوات الاسرائيلية منازل أهالي القرية، في اعقاب مقتل اربعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في اطلاق نار، بعد اقتحام مستوطنين إسرائيليين القرية الواقعة جنوب غربي نابلس.



ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المقتحمين الإسرائيليين الضالعين في الواقعة بأنهم متنزّهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا، بعد تداول مقاطع فيديو لهم.