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الخارجية الإيرانية: الهجوم الأوكراني على سفينة ببحر قزوين أسفر عن مقتل بحار

أخبار دولية
2026-07-25 | 15:49
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الخارجية الإيرانية: الهجوم الأوكراني على سفينة ببحر قزوين أسفر عن مقتل بحار
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الخارجية الإيرانية: الهجوم الأوكراني على سفينة ببحر قزوين أسفر عن مقتل بحار

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت اليوم السبت إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.

ووصفت طهران الواقعة بأنها عمل عدواني، مضيفة أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي، واتهمت أوكرانيا بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق اليوم إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

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