الكرملين يندد بالهجمات على اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في قازاخستان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم السبت أن ما يشتبه في أنها هجمات أوكرانية على منشآت مرتبطة باتحاد خط أنابيب بحر قزوين القازاخستاني "إرهاب في قطاع الطاقة" يستهدف قازاخستان وروسيا والولايات المتحدة.



وأعلنت قازاخستان يوم الخميس أنها خفضت إنتاجها من النفط بعد أن أجبرت هجمات يشتبه في أنها بطائرات مسيرة أوكرانية على إغلاق محطة التصدير التي يديرها اتحاد خط أنابيب بحر قزوين على البحر الأسود.



ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "هذا بوضوح إرهاب في مجال الطاقة، وهذا ما يفعلونه في البحر الأسود وبحر آزوف".



وأضاف "هذه هجمات إرهابية، هجمات إرهابية دولية، قد تكون بالغة الخطورة".



وذكرت الوكالة أن بيسكوف وصف الهجمات بأنها تستهدف الولايات المتحدة، إذ يضم الاتحاد مساهما أمريكيا.



ويأتي تعليق عمليات التحميل من اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي يصدر ما يقرب من اثنين بالمئة من النفط العالمي، ليؤجج المخاوف العالمية إزاء النفط التي تتفاقم بالفعل بسبب الحرب في إيران والتي عطلت الإمدادات من السعودية ودول الخليج المنتجة الأخرى.