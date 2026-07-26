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زيلينسكي يقول إن روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

أخبار دولية
2026-07-25 | 23:54
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زيلينسكي يقول إن روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية
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زيلينسكي يقول إن روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30 ألف جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا.
     
وكتب زيلينسكي على إكس "ترغب روسيا في الحصول على 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية. منذ حزيران، تجري الاستعدادات لاستقبالهم في منطقة فورونيج الروسية" الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
     
وأضاف أن كوريا الشمالية تستعد أيضا لنقل منصات إضافية لإطلاق الصواريخ البالستية إلى روسيا، مشيرا إلى تبعات ذلك على المجتمع الدولي.
     
وأوضح "لا يقتصر الأمر على تهديد لأوكرانيا فحسب، إذا إن روسيا تساعد كوريا الشمالية على تعلم طريقة خوض الحروب، وتحسين أسلحتها، واكتساب خبرة قتالية فعلية في استخدامها. كل هذا يشكل تهديدا لكل الأشخاص الموجودين في آسيا ضمن نطاق الصواريخ الكورية الشمالية".
     
وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أيام قليلة من زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي لموسكو.
     
وعقب اجتماع في موسكو بين سون هوي ونظيرها الروسي سيرغي لافروف، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ بأن البلدين "جددا تأكيد إرادتهما السياسية الراسخة لتعزيز مسار تطوير العلاقات الثنائية على المدى الطويل وفي مختلف المجالات.
     
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أعرب الجانب الكوري الشمالي عن دعمه الثابت لكل السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الروسي للقضاء على السبب الجذري للنزاع الأوكراني والدفاع عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه والعدالة الدولية".

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