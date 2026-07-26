الأوغندي أولارا أوتونو مرشح سابع ينضم إلى السباق لرئاسة الأمم المتحدة

انضم السبت مرشح سابع إلى السباق لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة وهو الأوغندي أولارا أوتونو الذي سبق أن ترشّح للرئاسة في بلاده كمعارض، كما شغل سابقا منصبا رفيع المستوى في الأمم المتحدة.



وأبلغت المنظمة الدول الأعضاء بترشح أوتونو البالغ 75 عاما السبت والذي قدمته بلاده.



وشغل أوتونو منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2005، وذلك في عهد كوفي أنان.



كما شغل منصب مبعوث أوغندا لدى الأمم المتحدة، ومنصب وزير خارجية بلاده لفترة وجيزة.



وخاض أوتونو الانتخابات الرئاسية عام 2011 مرشحا عن حزب المعارضة "مؤتمر الشعب الأوغندي"، لكنه خسر أمام يويري موسيفيني الذي يتولى السلطة منذ العام 1986.



وتضم قائمة المرشحين لخلافة الأمين العام المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريش الذي يغادر منصبه في 31 كانون الأول/ديسمبر، ميشيل باشليه (تشيلي) وماريا فرناندا إسبينوزا (الإكوادور) ورافايل غروسي (الأرجنتين) وريبيكا غرينسبان (كوستاريكا) وكارولين رودريغيز-بيركيت (غويانا) وماكي سال (السنغال).



وشارك المرشحون الستة في مناظرة متلفزة الخميس.

