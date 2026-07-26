الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عالبال يا زياد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بعمليات إجلاء إضافية

أخبار دولية
2026-07-25 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بعمليات إجلاء إضافية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بعمليات إجلاء إضافية

لا تزال الحرائق مشتعلة في فرنسا وإسبانيا السبت مع صدور أوامر جديدة بالإخلاء مساء اليوم قرب بوردو وفي غرب مدريد التي تواجه "أسوأ" حريق في تاريخها.
     
وتم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص في فرنسا وقرب العاصمة الإسبانية.
     
وأُعلنت وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، وفق سلطات محلية.
     
ومساء السبت، أمرت السلطات المحلية بإجراء عمليات إجلاء إضافية في مناطق قريبة من بوردو (جنوب غرب فرنسا) بما فيها سيستاس الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترا من المدينة، ما أثر على قرابة 55 ألف نسمة.
     
وأفادت فرق الإطفاء في جيروند وكالة فرانس برس بأن الحريق استعاد ضراوته معاودا تشكيل ظاهرة "السحب النارية" وهي حالة "يولّد فيها الحريق رياحه الخاصة مصحوبة بدوامات هوائية، فيصبح عشوائيا ويستحيل التحكم فيه". وأكد الكابتين نيكولا براز أنهم بصدد مواجهة "ليلة صعبة أخرى".
     
وحذّر وزير الداخلية لوران نونييز في مقابلة تُنشر الأحد في صحيفة "لا تريبون" من أن إخماد الحريق "سيستغرق وقتا طويلا"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي عودة" للسكان "طالما لم تتم السيطرة على الحريق".
     
وقبل أوامر الإخلاء الجديدة، اعتبر نونييز أنه مع إجلاء 200 ألف شخص "من المرجّح جدا" أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في فرنسا في زمن السلم.

أخبار دولية

خارجة

السيطرة

فرنسا

وإسبانيا

تتسبب

بعمليات

إجلاء

إضافية

LBCI التالي
البرازيل ترفض منح تأشيرات لوفد أميركي يعتزم لقاء السلطات الانتخابية
الكرملين يندد بالهجمات على اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في قازاخستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-14

مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا

LBCI
أخبار دولية
2026-07-03

فرنسا تسجل 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر في حزيران​

LBCI
أخبار دولية
2026-07-13

وزير خارجية فرنسا: العقوبات لن تُرفع عن إيران طالما لم تتخلَّ عن برنامجها النووي

LBCI
أخبار دولية
2026-07-22

حرائق غابات بجنوب فرنسا تجبر المئات على الفرار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:35

الحرب في الشرق الأوسط تترك أثرها على قطاع العقارات في دبي

LBCI
أخبار دولية
00:09

إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين

LBCI
أخبار دولية
00:01

الأوغندي أولارا أوتونو مرشح سابع ينضم إلى السباق لرئاسة الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
23:54

زيلينسكي يقول إن روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

عيسى الخوري : "خيار اللبنانيين الصناعة الوطنية أولاً"

LBCI
أمن وقضاء
09:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2026-05-08

السلطات السورية: توقيف ضابط من عهد الأسد متّهم بالضلوع في هجوم كيميائيّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-30

دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:50

تجمّع في باحة الديمان لمرافقة ذخائر الطوباوي الحويّك الى عبرين

LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

Blue Pet Care قبل شارك تانك وبعده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حين ترتفع الحرارة يرتفع الإنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عشرات المباني المتضررة في الأربعاء الأسود ... خطر انهيارها قائم فمن يتحرك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قصص رواها الاهالي العائدون الى زوطر الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هل أميركا ستدافع عن لبنان في حال تعرض لهجوم خارجي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المؤمنون توافدوا لمواكبة خطوات تطويب البطريرك الحويك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحة وتغذية
07:23

واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
12:16

قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

LBCI
فنّ
06:51

بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
08:05

الحوثيون: استهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع

LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:43

الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More