حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بعمليات إجلاء إضافية

لا تزال الحرائق مشتعلة في فرنسا وإسبانيا السبت مع صدور أوامر جديدة بالإخلاء مساء اليوم قرب بوردو وفي غرب مدريد التي تواجه "أسوأ" حريق في تاريخها.



وتم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص في فرنسا وقرب العاصمة الإسبانية.



وأُعلنت وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، وفق سلطات محلية.



ومساء السبت، أمرت السلطات المحلية بإجراء عمليات إجلاء إضافية في مناطق قريبة من بوردو (جنوب غرب فرنسا) بما فيها سيستاس الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترا من المدينة، ما أثر على قرابة 55 ألف نسمة.



وأفادت فرق الإطفاء في جيروند وكالة فرانس برس بأن الحريق استعاد ضراوته معاودا تشكيل ظاهرة "السحب النارية" وهي حالة "يولّد فيها الحريق رياحه الخاصة مصحوبة بدوامات هوائية، فيصبح عشوائيا ويستحيل التحكم فيه". وأكد الكابتين نيكولا براز أنهم بصدد مواجهة "ليلة صعبة أخرى".



وحذّر وزير الداخلية لوران نونييز في مقابلة تُنشر الأحد في صحيفة "لا تريبون" من أن إخماد الحريق "سيستغرق وقتا طويلا"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي عودة" للسكان "طالما لم تتم السيطرة على الحريق".



وقبل أوامر الإخلاء الجديدة، اعتبر نونييز أنه مع إجلاء 200 ألف شخص "من المرجّح جدا" أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في فرنسا في زمن السلم.