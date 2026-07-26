إيران تعلن تعليق هجماتها الانتقامية بعد توقف الضربات الأميركية

أعلنت إيران أنها علّقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج، بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجمهورية الإسلامية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن "الأميركيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين"، مضيفا "بما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا عملياتنا الانتقامية".