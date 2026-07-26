الجيش الإيراني يحذر بأن الحرب "ستتسع أكثر" إن واصلت واشنطن ضرباتها

حذّر الجيش الإيراني من أن الحرب "ستتسع أكثر" إن قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضرب على الجمهورية الإسلامية، مستبقا بهذا الموقف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن.



وقال الناطق باسم الجيش محمد أكرم نيا للتلفزيون الرسمي "إذا وقع الأميركيون مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم، وأصروا على مواصلة الحرب، خصوصا عبر الضربات الجوية، فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا".