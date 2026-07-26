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مصدر إيراني: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
أخبار دولية
2026-07-26 | 09:31
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مصدر إيراني: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
أعلن مصدر إيراني كبير لرويترز أن الجمهورية الإسلامية ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكن طهران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن.
وأضاف المصدر لرويترز، بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت 13 ليلة متتالية "لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل: إذا توقفت الهجمات، ستوقف إيران عملياتها أيضا. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".
وتابع: "هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. والرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقيا".
أخبار دولية
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