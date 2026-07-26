رئيس كوبا يتهم الولايات المتحدة بانتهاج "سياسة تنطوي على الإبادة" حيال الجزيرة

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الولايات المتحدة بالسعي الى "الاستيلاء" على بلاده وانتهاج "سياسة تنطوي على الإبادة" حيالها.وقال دياز-كانيل من محافظة بينار ديل ريو في غرب البلاد إن "كوبا تخوض اليوم معركة تاريخية" في مواجهة "سياسة تنطوي على الإبادة وضعت هدفا لها خنقَ شعب بأكمله من أجل الاستيلاء على البلاد".ورأى ان "الحصار سلاح حرب ويتسبب في سقوط ضحايا"، معتبرا أن واشنطن تسعى لإثارة "انفجار اجتماعي" في كوبا ودول أخرى "بهدف وحيد هو فرض حكومات متماشية مع مصالحها الإمبريالية".